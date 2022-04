Trei autospeciale de ultimă generaţie completează dotarea ISU Dobrogea

Potrivit unui comunicat de presă transmis de ISU "Dobrogea", este vorba despre două autoplatforme de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o autospecială pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM). Aceste autospeciale completează tehnica disponibilă în prezent şi vin în sprijinul salvatorilor pentru desfăşurarea intervenţiilor specifice."Această autoplatformă de intervenţie şi salvare de la înălţime este de ultimă generaţie. Ne uşurează foarte mult intervenţiile pentru că, datorită braţului mobil, o putem manevra în mai multe poziţii şi o putem folosi la mai multe tipuri de intervenţii. Spre exemplu, putem ajunge cu ea chiar şi după coama unei clădiri pentru stingere incendii ori salvare de persoane, sau o putem folosi pentru salvare din apă - putem să o coborâm în albia unui rău, după un dig pentru a prelua scafandrii în nacelă, spre exemplu, ori eventualele victime", a declarat sg. maj. Andrei Florin, conducător autospeciale în cadrul ISU "Dobrogea".Cele două autoplatforme pot urca până la 45 metri înălţime şi coborî până la 8,2 metri pentru a salva persoane din apă sau persoane captive sub nivelul solului. Tunul de apă are o capacitate de 3.800 litri pe minut. Braţele hidraulice ale celor două autoplatforme sunt manevrate digital şi nu au limită de rotire, iar în interiorul cabinelor există, de asemenea, multiple comenzi digitale care ajută la derularea mai rapidă a operaţiunilor de salvare.Autospeciala pentru transport personal şi victime multiple are o capacitate de 11 locuri, putând transporta atât salvatori la locul unei intervenţii de amploare, cât şi victime, ori echipamente medicale şi para-medicale. În diferite situaţii de urgenţă, ATPVM-ul poate transporta doi paramedici şi nouă pacienţi de cod verde - pe scaune. În funcţie de starea victimelor, scaunele se întind şi se transformă în tărgi.Cele două autospeciale de salvare de la înălţime tip platformă şi autospeciala pentru transport personal şi victime multiple sunt achiziţionate cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare - Proiectul "Viziune 2020" derulat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.