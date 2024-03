Tribunalul a luat decizia: Condamnat pentru viol în Italia, Robinho îşi va ispăşi pedeapsa în Brazilia

Fostul fotbalist brazilian Robinho, condamnat la nouă ani de închisoare de către justiţia italiană pentru viol în grup, trebuie să îşi ispăşească pedeapsa în Brazilia, au decis, miercuri, judecătorii Curţii Superioare de Justiţie din ţara sud-americană.

Fostul atacant, în vârstă de 40 de ani, care a fost condamnat de un tribunal italian pentru acuzaţii care datează din 2013, când era jucător la AC Milan, nu trebuie însă încarcerat imediat, deoarece sunt posibile şi alte apeluri, în special la Curtea Supremă din Brazilia, conform News.ro.

Constituţia Braziliei nu permite extrădarea cetăţenilor săi, motiv pentru care Italia a cerut în februarie 2023 ca Robinho să îşi ispăşească pedeapsa în ţara sa natală, lucru posibil de la intrarea în vigoare a unei legi braziliene în 2017.

Fostul internaţional brazilian, care are 100 de selecţii pentru ţara sa, a fost găsit vinovat în Italia de viol în grup asupra unei tinere albaneze care îşi sărbătorea a 23-a aniversare într-un club de noapte din Milano. Potrivit actului de acuzare, Robinho şi alţi cinci brazilieni şi-au pus victima să bea "până când aceasta a fost inconştientă şi incapabilă să se apere" şi apoi au avut "relaţii sexuale cu ea de mai multe ori.

Fostul atacant şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia, aşa cum a făcut-o şi duminică, atribuind condamnarea sa "rasismului". "A fost ceva consensual. Nu am negat niciodată (că am avut relaţii cu victima). Aş fi putut nega pentru că nu s-a găsit ADN-ul meu, dar nu sunt un mincinos", a declarat el într-un interviu acordat postului brazilian TV Record. "Am jucat în Italia timp de patru ani şi am văzut o mulţime de poveşti despre rasism (...). Cei care m-au condamnat sunt aceiaşi care nu fac nimic în privinţa rasismului", a mai spus el.

Săptămâna trecută, preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva s-a declarat în favoarea executării de către Robinho a pedepsei în propria ţară, pentru a "plăti preţul iresponsabilităţii sale". Fostul fotbalist "a fost mai norocos decât 99% dintre tinerii brazilieni, a făcut mulţi bani şi a devenit foarte faimos. Nu avea nevoie să facă asta", a adăugat Lula, pentru care violul este o crimă "de neiertat".

Format la Santos, clubul "Regelui Pele", Robson de Souza, cunoscut sub numele de Robinho, a jucat la mari cluburi europene precum Real Madrid, Manchester City şi AC Milan, dar cariera sa nu a atins niciodată culmile pe care părea să le promită. În 2020, a încercat o ultimă revenire la Santos, dar contractul său a fost reziliat în faţa presiunii fanilor şi a sponsorilor din cauza condamnării sale pentru viol, punând astfel capăt definitiv carierei sale.