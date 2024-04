Trupa de hard rock Kiss vinde marca şi cântecele pentru 300 de milioane de dolari

Pophouse Entertainment, cu sediul în Stockholm, a cumpărat, de asemenea, marca, imaginea şi proprietatea intelectuală a grupului.

Vânzarea marchează retragerea trupei din concertele live odată cu End of the Road World Tour.

Bob Dylan şi Bruce Springsteen şi-au vândut, de asemenea, cataloagele pentru sume de mai multe milioane de dolari. Ambii artişti au fost vânduţi unor mari case de muzică pentru 500 de milioane de dolari (395 de milioane de lire sterline) şi, respectiv, 450 de milioane de dolari (355 de milioane de lire sterline).

Deşi nu au fost dezvăluite detalii despre contractul cu Kiss, se înţelege că acesta este similar cu cel al trupei britanice Genesis, dar mai mic decât vânzarea catalogului de lucrări ale lui Michael Jackson (600 milioane de dolari/474 milioane de lire sterline).

Cu toate acestea, Pophouse va deţine nu doar drepturile asupra muzicii, ci şi asupra întregului brand Kiss, inclusiv asupra vânzărilor de proprietate intelectuală, ceea ce va permite firmei suedeze să genereze în viitor conţinut generat de inteligenţa artificială.

Compania, care a colaborat anterior cu Kiss la un proiect de avatarul digital în decembrie, a produs, de asemenea, concertele "Abba Voyage" pe baza unui principiu similar.

Kiss a fost fondată în 1973 de cântăreţii principali Paul Stanley şi Gene Simmons. Formaţia, din care mai făceau parte Ace Frehley şi Peter Criss, a devenit renumită pentru machiajul facial emblematic.

În perioada de glorie din anii 1970, trupa a produs hituri precum "Rock and Roll All Nite" şi "God of Thunder".

În 1983 au apărut pentru prima dată fără vopsea pe faţă şi s-au bucurat de o oarecare revenire. Acest lucru a fost cunoscut sub numele de "demascarea" lor. Ulterior, s-au mascat din nou la sfârşitul anilor 1990.

Kiss a vândut aproximativ 100 de milioane de discuri în ultimii 50 de ani.

Vorbind pentru BBC World Business Report, Gene Simmons, considerat în general ca fiind inima antreprenorială a trupei, a răspuns la întrebările legate de sumele implicate. El a refuzat să dea o cifră exactă, dar a sugerat că ar putea fi vorba de "miliarde de dolari", înainte de a sublinia că ar fi o afirmaţie prea mare şi "nedreaptă".

"Vom fi capabili să ne plătim chiria, dar pentru orice sumă de bani nu ne-am băga în pat cu cine nu trebuie", a spus el. "Cel mai bun lucru despre această afacere este cu cine facem afacerea, despre natura colaborării şi despre cum ne-am întâlnit cei mai buni prieteni pentru tot restul vieţii noastre".

De asemenea, vorbind pentru BBC, Per Sundin, CEO al Pophouse, a lăudat parteneriatul.

"Au un IP unic în ceea ce priveşte machiajul şi personajele, au o muzică fantastică şi au fani în toată lumea, în toate generaţiile", a declarat el pentru BBC.