Trupa finlandeză Lordi concertează în premieră în România

Trupa finlandeză de metal Lordi va susţine în premieră două concerte în România, luni, la Bucureşti, în Club Quantic, şi marţi, la Cluj-Napoca, în Form Space Club, potrivit site-ului de bilete online iabilet.ro, informează Agerpres.

Lordi a cunoscut faima internaţională după ce a câştigat în 2006 concursul Eurovision, cu piesa "Hard Rock Hallelujah".

Formaţia se remarcă prin show-ul pe care îl oferă în timpul concertelor, de la costumele spectaculoase până la decoruri şi efecte pirotehnice.

Stilul abordat de trupa finlandeză este un heavy metal clasic cu influenţe de hard rock şi power metal.

Printre cele mai cunoscute melodii ale trupei se numără "Hard Rock Hallelujah", "Not the Nicest Guy", "Rock the Hell Outta You", "This is Heavy Metal", "Devil is a Loser", "Would You Love a Monsterman".

Formaţia promite un show total cu ocazia primei apariţii pe o scenă din România.

În deschiderea show-ului, pe scenă va urca trupa Amalagama.

Amalgama abordează un heavy metal clasic, iar în cei 20 de ani de activitate au lansat trei albume de studio, cel mai recent fiind "Brothers in Rock". De-a lungul timpului, Amalgama au urcat pe scena alături de nume precum Blind Guardian, W.A.S.P., Judas Priest, U.D.O. sau Hammerfall.

Amalgama va urca pe scenă de la ora 19,15, iar Lordi va concerta începând cu ora 20,30.

Biletele, cu preţul de 140 de lei, pot fi achiziţionate de la intrare, pentru concertul de la Bucureşti.