Trupa sud-coreeană BTS a lansat o carte autobiografică

Celebra trupă de K-Pop BTS a lansat duminică în Coreea de Sud un volum autobiografic aşteptat cu nerăbdare de fani şi care celebrează zece ani de existenţă a grupului, informează AFP.

''Sunt aici de la ora 9 dimineaţa şi am obţinut în sfârşit cartea'', a declarat Aqilah, o femeie din Malaezia, în faţa librăriei Kyobo Gwanghwamun, una dintre cele mai mari din Seul, potrivit Agerpres.

Cartea ''Beyond the Story: 10-Year Record of BTS'' a fost scrisă de jurnalistul sud-coreean Kang Myeong-seok alături de membrii trupei, potrivit editorului american al cărţii, Flatiron Books. Volumul a fost lansat de asemenea în Statele Unite unde a urcat deja în fruntea topului celor mai bine vândute cărţi pe Amazon datorită precomenzilor.

Data lansării volumului, 9 iulie, marcheză un moment important în istoria trupei: înfiinţarea fan clubului cunoscut sub denumirea ARMY, în urmă cu zece ani.

Trupa BTS, care şi-a făcut debutul pe 13 iunie 2013, a popularizat muzica sud-coreeană la nivel global şi a obţinut venituri de miliarde de dolari după ce şi-a constituit o comunitate de fani înfocaţi peste tot în lume.

O emisiune filatelică specială, dezvăluită în luna mai de poşta coreeană, s-a vândut rapid, iar cele 120.000 de loturi disponibile s-au epuizat în doar trei ore de la punerea lor în vânzare.

Trupa se află în prezent într-o pauză întrucât doi dintre membrii săi îşi efectuează stagiul militar, obligatoriu în Coreea de Sud.