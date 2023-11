Trupele israeliene au efectuat zeci de arestări într-un raid nocturn în Cisiordania (video)

Într-un comunicat publicat pe site-ul instituției, armata israeliană a precizat că în timpul raidului a confiscat importante cantități de arme, precum mitraliere M16 și a distrus un laborator folosit pentru fabricarea de explozibili.

Raidurile au vizat taberele de refugiați Jenin și Nablus.

Un tânăr palestinian în vârstă de 21 ani a fost împușcat împușcat de forțele israeliene în apropiere de Hebron.

Forțele israeliene au mai arestat muncitori din Gaza în raidul din Cisiordania. Potrivit agenției de presă Wafa, forțele israeliene au luat cu asalt Deir al-Ghusun și orașul vecin Attil, în partea de nord-vest a Cisiordaniei ocupate, arestând cel puțin 30 de muncitori palestinieni care erau originari din Gaza.

Military reinforcements from the occupation army storm Balata camp, east of Nablus. pic.twitter.com/WlXlkyIYAC

Occupation forces obstruct the work of ambulance and civil defense crews during the storming of Balata camp, east of Nablus. pic.twitter.com/G31lZ8GZfu