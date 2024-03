VIDEO Ucraina a atacat una dintre cele mai mari fabrici de minereu de fier din Rusia

Imagini video publicate pe Telegram, care nu au putut fi verificate din surse independente, au arătat fum negru care se ridica spre cer în regiunea Kursk şi daune la uzina de minereu de fier Mihailovski GOK, deţinută de Metalloinvest, cel mai mare producător de minereu de fier din Rusia. "Astăzi (miercuri), în urma unui atac cu dronă în districtul Jeleznogorski, un rezervor de combustibil de la Fabrica de prelucrare a minereurilor Mihailovski a fost cuprins de flăcări", a anunţat conducerea fabricii, citată de agenţia de presă TASS, relatează AGERPRES. "Nu au fost victime. În prezent se iau măsurile necesare pentru stingerea incendiului", a afirmat sursa citată.

Guvernatorul regiunii Kursk, Roman Starovoit, a acuzat Kievul pentru atacul asupra districtului Jeleznogorski, cunoscut pentru minele sale de fier şi situat la circa 90 de km de graniţa cu Ucraina. El a precizat apoi că există riscul de atacuri cu rachete în zonă.

Ministerul rus al Apărării nu a comentat acest atac, ca de obicei, însă a anunţat că a distrus, în noaptea de marţi spre miercuri, trei drone ucrainene - două deasupra regiunii Voronej şi una deasupra regiunii Belgrorod, ambele situate la frontiera cu Ucraina.

Mihailovski GOK este una dintre cele mai mari instalaţii de extracţie şi procesare a minereului de fier din Rusia. Prin exploatarea în carieră deschisă, Mihailovski GOK dezvoltă un zăcământ de minereu de fier cu rezerve dovedite de 10,4 miliarde de tone, potrivit Metalloinvest.

Ucraina a lovit în mod repetat cu drone rafinăriile de petrol şi alte infrastructuri energetice ruseşti în ultimele săptămâni. Regiunea Kursk a fost atacată cu regularitate de Ucraina de la declanşarea de către Rusia a invaziei asupra ţării vecine, la 24 februarie 2022.

