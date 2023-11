Ucraina lansează un atac intens cu drone kamikaze asupra Rusiei. Trei aeroporturi internaționale din Moscova, forțate să se închidă

Primarul orașului, Serghei Sobianin, s-a plâns de un „atac în masă” asupra capitalei Rusiei. Operațiunea ucrainenilor are loc la o zi după cele mai grele lovituri asupra Kievului cu dronelor kamikaze iraniene de la începutul războiului în urmă cu 22 de luni.

71 din 75 de UAV Shahed au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană.

Large Ukrainian drone attack on Russia this morning, with explosions and intercepts reported in Moscow, Bryansk, Tula, and Kaluga.



Seen here, a Ukrainian one-way attack drone flying over the Russian city of Tula this morning, pic.twitter.com/9xlftZ5jKK