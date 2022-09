Ofensiva ucraineană continuă în Nord în forță. Rușii încearcă regruparea și lovituri puternice pe Axa Herson-Zaporojie (Hărți)

Contraofensiva ucraineană din regiunea Harkov pune în dificultate forțele rusești și provoacă prăbușirea axei rusești din nordul Donbasului, afirmă Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare, publicată duminică dimineață. Trupele rusești nu efectuează o retragere controlată și se grăbesc să fugă din sud-estul regiunii Harkov pentru a scăpa de încercuirea din jurul orașului Izium.

Forțele rusești și-au slăbit anterior axa Donbasului de nord prin redistribuirea unităților din această zonă în sudul Ucrainei, complicând eforturile de a încetini avansul ucrainean sau cel puțin de a desfășura o forță de acoperire pentru retragere.

Progresele ucrainene nu se limitează la zona Izium; forțele ucrainene că au capturat sâmbătă Velikiy Burluk, ceea ce ar plasa forțele ucrainene la 15 kilometri de granița cu Rusia.

NEW: #Ukrainian forces have captured an estimated 2,500 square kilometers in #Kharkiv Oblast in the Kharkiv area counteroffensive as of September 9. /1



The latest with @criticalthreats:https://t.co/c0t0qKlltX pic.twitter.com/ohX3zPjyjk