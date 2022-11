Ucraina insistă că racheta din Polonia nu îi aparține: 'Rusia poartă întreaga responsabilitate!'

Statele Unite, NATO și Polonia spun la unison că racheta care a căzut în Polonia și a ucis doi oameni aparține Ucrainei, însă Kievul continuă linia avută la începutul scandalului: „Rusia poartă întreaga responsabilitate”. Ultima declarație îi aparține ministrului ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba.

„Am avut un apel cu secretarul Blinken chiar în timpul unui alt atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în această dimineață. Împărtășim opinia conform căreia Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru teroarea cu rachete și consecințele acesteia asupra teritoriului Ucrainei, Poloniei și Moldovei”, a spus Kuleba, pe pagina sa de Twitter, în această după amiază.

„Am mulțumit SUA pentru asistența esențială în apărare și am subliniat că livrările de sisteme de apărare aeriană către Ucraina trebuie să fie accelerate. NASAMS și-au dovedit deja eficiența. De asemenea, sunt convins că a venit vremea sistemelor PATRIOT”, a ținut să mai precizeze Kuleba.

Poziția lui Volodimir Zelenski

Zelenski a spus că nu are niciun motiv să nu creadă rapoartele comandanţilor săi militari, care susţin contrariul: "Nu am nicio îndoială că nu a fost vorba de o rachetă a noastră. Nu are sens pentru mine să nu am încredere în militarii ucraineni. Am fost la război cu ei. Am opinia mea: conform rapoartelor noastre militare, cred că a fost vorba de o rachetă rusească", a spus președintele ucrainean, potrivit Rador.

I had a call with @SecBlinken right during another massive missile attack on Ukraine this morning. We share the view that Russia bears full responsibility for its missile terror and its consequences on the territory of Ukraine, Poland, and Moldova. 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2022