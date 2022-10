Ucrainenii atacă dezlănțuit o regiune din Rusia: 16 explozii consecutive în zona aeroportului

Aproximativ 16 explozii au avut loc în oraşul rusesc Belgorod, duminică, în jurul orei 11:00 - transmite RBC, citând canale locale de Telegram. Autorităţile ruse au anunţat deja că "apărarea antiaeriană funcționează".

Potrivit corespondenților "Moskovski Komsomoleţ", unele dintre explozii au fost foarte puternice. Guvernatorului regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a raportat că, potrivit datelor preliminare, două persoane au fost rănite, informează Agerpres.

Martori oculari din Belgorod au mai raportat bombardamente în zona aeroportului din oraş.

⚔️Imagens arrepiantes de Belgorod, na Rússia Ocidental, mostram o MOMENTO do ataque ucraniano no distrito civil, enquanto o governador da região de Belgorod diz que 2 pessoas ficaram feridas como resultado do ataque de Kiev pic.twitter.com/a5R7xQHuSi