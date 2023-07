Ucrainenii îi acuzau pe ruși de crime împotriva civililor, dar acum îi copiază: lovitură puternică pe teritoriul Rusiei

În repetate rânduri, ucrainenii i-au acuzat pe ruși că lansează atacuri cu rachete fără a ține cont că zona este plină de civili. Liderii Ucrainei îi acuzau pe ruși de genocid, după fiecare atac soldat cu victime din rândul civililor.

Vyacheslav Gladkov, guvernatorul din Belgorod, a declarat că rachetele Grad au lovit o zonă de piaţă, avariind o clădire şi două maşini.

"Durere foarte mare, o persoană a fost ucisă - o femeie care mergea pe bicicletă pe trotuar în momentul bombardamentului. Rănile pe care le-a suferit din cauza schijelor erau incompatibile cu viaţa", a precizat Gladkov pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

El a precizat că bombardamentele ucrainene asupra altor două aşezări din Belgorod, duminică, nu au provocat victime, dar au distrus trei case din Gorkovsky, precum şi depozite, un gard, un turn de apă şi o linie electrică la o întreprindere agricolă din Ilek-Penkovka.

Sistemul Grad este un lansator multiplu de rachete montat pe camion, folosit atât de forţele ucrainene, cât şi de cele ruseşti. Utilizarea acestuia împotriva zonelor civile este considerată o crimă de război de către activiştii pentru drepturile omului.

