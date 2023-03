Ucrainenii recunosc dificultățile majore din Bahmut. Se dau lupte feroce de stradă în centrul localității/ Nici o clădire nu a scăpat de focul artileriei ruse

Forțele ucrainene se află sub o presiune din ce în ce mai mare în Bakhmut, lupte intense având loc în interiorul și în jurul orașului, arată Ministerul britanic al Apărării, citat de The Guardian preluat de mediafax.

Vezi și: Bahmutul este asediat de trupele ruse. Detașamentele de șoc al mercenarilor Wagner înaintează spre centrul localității

Ministerul Apărării de la Londra a transmis sâmbătă pe Twitter că Ucraina „întărește zona cu unități de elită”, dar forțele rusești fac noi progrese.

„Apărarea ucraineană a orașului Bakhmut din Donbas se află sub o presiune din ce în ce mai mare, lupte intense având loc în interiorul și în jurul orașului", a informat ministerul.

Conform acestuia, rușii au făcut noi progrese în suburbiile orașului.

„Ucraina consolidează zona cu unități de elită, iar în ultimele 36 de ore au fost distruse două poduri cheie din Bakhmut, inclusiv un pod vital care leagă orașul de ultima rută principală de aprovizionare din Bakhmut către orașul Chasiv Yar”, se mai arată în informare.

Potrivit The Guardian, viceprimarul din Bakhmut Oleksandr Marchenko a declarat pentru BBC Radio 4 că în oraș sunt lupte de stradă.

„Orașul este aproape distrus și nu există nicio clădire care să fi rămas neatinsă în acest război. Sunt complet distruse, cartiere, clădiri și blocuri de apartamente”, a spus el.

#Bakhmut through the eyes of eyewitnesses. pic.twitter.com/QfutB9AzsO