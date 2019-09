FOTO Ultima fotografie cunoscută în care apar Paul McCartney și John Lennon, foști membri ai trupei britanice The Beatles, a fost făcută publică

Ultima fotografie cunoscută în care apar Paul McCartney și John Lennon, foști membri ai trupei britanice The Beatles, a reapărut online, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica acestora în playlist-ul zilei, anunță MEDIAFAX.

Fotografia care îi prezintă pe cei doi stând relaxați pe o canapea, scăldați în razele soarelui, a fost realizată în 1974, la Los Angeles.

Imaginea a reapărut pe platforma de micro-blogging Twitter, pe contul SgtPepper1710, cu mențiunea "Ultima fotografie a lui John Lennon și Paul McCartney împreună, Los Angeles, martie 1974".

John Lennon a fost împușcat pe 8 decembrie 1980, în holul blocului în care locuia la New York. Avea 40 de ani.

Născut la Liverpool, pe 9 octombrie 1940, Lennon a înființat trupa The Beatles împreună cu Paul McCartney. Alături de George Harrison și Ringo Star, ei au fost una dintre cele mai influente formații din anii '60. Trupa s-a destrămat în 1970.

Alături de Yoko Ono, Lennon a lansat mai multe albume și a fost implicat în activismul social al anilor '70. A fost inclus postum în Rock and Roll Hall of Fame, atât ca membru al trupei The Beatles, în 1988, cât și ca artist solo, în 1994.

Piesele lui John Lennon se regăsesc în playlist-ul Smart Radio. Ascultă Smart Radio aici http://www.smartradio.ro/.