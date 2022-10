Ultimă oră - Crimeea dezminte atacul ucrainean: O cisternă a luat foc. Calea de transport nu e deteriorată

O cisternă transportatoare de combustibil este în flăcări pe una dintre secțiunile Podului Crimeii, căile navigabile nefiind deteriorate - a anunţat, sâmbătă, Oleg Kriucikov, consilier al "șefului" Crimeei. "Potrivit informaţiilor preliminare, o cisternă cu combustibil este în flăcări pe una dintre secțiuni. Calea de transport nu este deteriorată, scrie Rador.

Este prea devreme pentru a vorbi despre cauze și consecințe. Se lucrează la stingerea incendiului" - a scris Kriucikov, pe canalul său de Telegram. Serviciul de presă al căilor ferate din Crimeea, de asemenea, a raportat că o cisternă a luat foc la coada unui tren de marfă. Potrivit serviciului de presă al administrației autostrăzilor "Taman", traficul auto pe Podul Crimeii a fost suspendat.

Un vagon-cisternă cu combustibil a luat foc sâmbătă dimineața pe podul peste Strâmtoarea Kerci din Crimeea, a transmis agenția de presă de stat rusă RIA, iar presa ucraineană a raportat o explozie. "Potrivit informațiilor preliminare, un rezervor de combustibil este în flăcări pe una dintre secțiunile podului din Crimeea, arcadele nu sunt deteriorate", a transmis RIA, citând un oficial local. Traficul pe pod a fost suspendat. Presa ucraineană a informat că, în jurul orei 6:00 AM (0300 GMT), pe pod s-a produs o explozie. Reuters nu a putut verifica informațiile din surse independente.

