Ultimele mesaje ale fetiţei ucise și ascunse în lada patului aruncă în aer ancheta: 'Sunt logată pe telefonul mamei / Am nervi'

Anamaria Constantin, fetiţa de 12 ani omorâtă şi găsită în lada patului, într-un apartament din Berceni, a vorbit prin mesaje cu o prietenă chiar în ziua în care a fost omorâtă şi a dat detalii care complică şi mai mult ancheta Poliţiei.

Anamaria Constantin, în vârstă de 12 ani, a fost găsită fără suflare într-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei, în care locuiau chiar mama sa, Simona Iftimovici și concubinul acesteia, Marcel Șerbuc. Detalii șocante ies la iveală în cazul morții fetiței, după ce mama și fratele ei au fost audiați la Serviciul Omoruri.

Principalul suspect în cazul crimei este iubitul Simonei Iftimovici, care se află încă în Olanda, acolo unde a fost reținut de către autorități. Mama fetiței spune că nu știe ce s-a întâmplat cu Anamaria pentru că, în ziua în care Ana a fost ucisă, femeia plecase la spălat scări cu mama sa.

De asemenea, Simona crede că Marcel Șerbuc este cel care a omorât-o. Recent a fost descoperită ultima conversație pe care fetița de 12 ani a purtat-o, chiar în dimineața zilei în care a fost ucisă.

Anamaria Constantin a vorbit cu o prietenă chiar în ziua în care a murit. În dimineața zilei de 11 aprilie, la ora 10:20, Ana a vorbit cu prietena sa, care îi era și colegă de clasă, pe Instagram și i-a trimis un mesaj vocal. Colega sa a întrebat-o ce face, iar Ana i-a răspuns printr-o înregistrare, în care părea că plânge.

Anamaria Constantin i-a povestit colegei sale că nu mai avea telefon și că era conectată pe rețeaua de socializare de pe telefonul mamei ei. De asemenea, fetița a povestit că Simona Iftimovici urma să îi cumpere alt telefon.

„Vezi că eu acum sunt logată pe telefonul mamei și nu am telefon până azi sau mâine. Nu știu când îmi ia mama telefon”, i-a spus Anamaria prietenei sale, într-un mesaj vocal, potrivit Wowbiz.

Conversația completă dintre Ana și prietena sa

În dimineața zilei de 11 aprilie, la ora 10:20, Anamaria Constantin a vorbit cu o prietenă pe o rețea de socializare. Aceasta i-a trimis mai multe mesaje vocale, în care vocea ei era tremurândă, motiv pentru care colega sa a bănuit că plânge. Cu toate acestea, i-a spus colegei sale că nu plânge, însă este supărată din cauza faptului că telefonul său nu mai funcționează, tocmai de aceea era conectată de pe telefonul mamei sale, potrivit sursei citate.

Colega: Dar tu ce ai făcut? Plângi?

Ana: Nu doar că am nervi că nu mai am telefon și mama nu vrea să îmi cumpere altul până mâine.

Se pare că cele două fete plănuiseră să se întâlnească în acea zi, însă Anamaria Constantin avea să nu-i mai răspundă niciodată colegei sale.

În zadar, prietena sa a încercat în repetate rânduri să o sune și i-a trimis, de asemenea, o mulțime de mesaje.

„Deci până la urmă vii, da? Anaaa. Anaaa, zâna mea.”, sunt mesajele trimise de către colega Anei.

După aproximativ o oră de la primul mesaj, în jurul orei 11:24, prietena Anei a sunat-o de mai multe ori. Din mesajele trimise ulterior, se poate înțelege că era extrem de îngrijorată pentru colega sa de școală: „ 100 de mesaje ți-am trimis până acum. Anaaa, te rog, vino că nu mai pot! Vinooo!”, i-a scris aceasta.

Prezent în cadrul unei emisiuni televizate, tatăl fetiței de 12 ani, Vasile Constantin a ascultat mesajul și a confirmat că este vocea fiicei sale. De asemenea, bărbatul a mai povestit că ultima dată a vorbit cu adolescenta în jurul orei 19, în ziua în care fetița a fost ucisă.

Simona Iftimovici i-a povestit șefului ei că, în ziua în care Ana a fost ucisă, Marcel Șerbuc urma să o ducă pe fetița de 12 ani acasă la tatăl ei, Vasile Constantin. De asemenea, Simona a declarat că ea nu a mai putut merge împreună cu ei pentru că a plecat de dimineață cu bunica fetei la spălat scări, iar Marcel și Ana au rămas singuri.

„Am luat toate hainele, nea Emil, să plece acasă la taică-su. Și eu am plecat în dimineața aia la scări, le-am zis anchetatorilor că am plecat cu mama la scări. Și ei au plecat împreună cu mine. Fata, cu el. A dus fata, deci a plecat cu hainele, a zis că o dice el până aproape de poartă și pleacă. Când am venit eu cu mama de la scări, pe la 13:30-14:00 după-amiaza, hainele fetei erau acasă la mine. Și fata nu mai era. Și el era la Luica, mă aștepta pe mine acasă”, îi spunea Simona șefului său.