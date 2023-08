Ultimele mesaje găsite de polițiști în telefonul Alinei: iubitul fetei aruncă ancheta în aer. Detalii macabre ale crimei de la Mangalia

Polițiștii anchetează crima înfiorătoare de la Mangalia, iar în telefonul Alinei au găsit mai multe mesaje către iubitul ei Sergiu. Fata îi spune că ar vrea să se despartă, în timp ce acesta o întreabă dacă s-a certat din nou cu Loredana, cea mai bună prietenă a ei și principala suspectă de crimă în acest caz. Iubitul fetei susține că respectivele mesaje nu au fost trimise de către Alina, ci chiar de către Loredana.

”Ea: Vreau să ne despărțim. Nu mai suport vina că te-am înșelat... Găsește pe cineva mai bun!

El: Ce s-a întâmplat de nu dormi? De ce zici asta? Răspunde, te rog. Știu că nu sunt destul de bun și de ajuns...

Ea: Plec acasă, am plecat deja. Mă opresc în parc să fumez o țigară! Și după iau un taxi până la gară... Ai grijă de tine, Sergiu!

El: Nu am înțeles ce e cu tine. Ce s-a întâmplat? Ai zis că te culci. Te-ai certat cu Loredana? Răspunde, te rog frumos! Te rog frumos! De ce îmi faci așa? Răspunde, te rog!”, sunt mesajele găsite de anchetatori.

Sergiu: Mi-am dat seama că nu ea îmi scrie

”Eu am vorbit cu ea pe la ora 2:00, cu Alina. Asta era ieri. Și mi-a scris că vrea să se culce.

Pe la 4:30 îmi dă mesaj de pe contul ei că vrea să se despartă de mine, că m-a înșelat. Când am văzut mesajul ei, mi-am dat seama că nu este ea. Am insistat să îi scriu, să o sun, și pe la 4:47 îmi scrie că ea pleacă acasă, că fumează o țigară afară pe o bancă, așteaptă să vină taxiul și să am grijă de mine.

Când am văzut mesajele eu am continuat să o sun, i-am dat din nou mesaj. Când am văzut că nu răspunde am zis să îi dau mesajul colegei ei, Loredana. Și i-am dat mesaj. Ea mi-a spus că Alina a plecat cu o geantă, dar nu știe unde. Și am întrebat-o ce s-a întâmplat, că nu îmi vine să cred, dar ea a insistat că a plecat acasă.”, a declarat Sergiu, la Antena 3 CNN.