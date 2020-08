UMILINȚĂ pentru Dacian Cioloș: Tribunalul Bucureşti a respins înregistrarea în Registrul Partidelor Politice modul în care a fost ales șeful PLUS

Tribunalul Bucureşti a decis miercuri respingerea, ca neîntemeiată, cererea de înregistrare în Registrul Partidelor Politice a Hotărârii din 7 decembrie 2019 a Convenţiei Naţionale PLUS, prin care au fost aleşi Preşedintele partidului, membrii Comisiei de Integritate şi Arbitraj, membrii Comisiei de cenzori şi Coordonatorii regionali. Liviu Iolu a declarat pentru News.ro că partidul nu este afectat cu nimic de această decizie, iar Dacian Cioloş este preşedintele formaţiunii până în 2021. El a mai spus că PLUS va face apel la decizia instanţei.

Citește și: SURSE Cine l-ar fi ucis pe Emi Pian – Este membru al unui clan care acționează în Colentina

„Admite în parte cererea. Dispune înregistrarea în Registrul Partidelor Politice a Hotărârii nr. 2/08.12.2019 a Convenţiei Naţionale PLUS, prin care s-a modificat Statutul PLUS. Respinge ca inadmisibilă cererea de înregistrare în Registrul Partidelor Politice a Hotărârii nr. 1/07.12.2019 a Convenţiei Naţionale PLUS, prin care au fost aleşi Preşedintele partidului, membrii Comisiei de Integritate şi Arbitraj, membrii Comisiei de cenzori şi Coordonatorii regionali. Respinge ca neîntemeiată cererea de intervenţie. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Soluţie pusă la dispoziţia părţilor azi, 05.08.2020, prin intermediul grefei tribunalului”, arată hotărârea de miercuri a Tribunalului Bucureşti afişată pe portalul instanţelor de judecată.

Citește și: Foto - Cum arată ucigașul lui Emi Pian

Liviu Iolu a precizat că hotărârea instanţei nu afectează cu nimic PLUS. El a explicat că a fost făcută contestaţia pentru coordonatorii regionali, structură de conducere care nu există la alte partide şi că, deşi este clar statutul PLUS, instanţa nu a înţeles structura de conducere a formaţiunii.

„Din punctul nostru de vedere nu afectează cu nimic partidul. Dacian Cioloş este preşedinte până în 2021, conform statului nostru înregiatrat la tribunal. Tribunalul a respins doar reînregistrarea noii conduceri, ceea ce pe noi nu ne afectează în momentul acesta. Vom face apel la decizie”, a declarat Liviu Iolu miercuri pentru News.ro.

Citește și: Update! Pian senior n-a murit, susține ANP

Pe 26 ianuarie 2019, Dacian Cioloş a fost ales preşedinte al PLUS, în Convenţia Naţională a partidului şi a fost reconfirmat la şefia formaţiunii pe 7 decembrie 2019. Tot atunci a fost modificat şi statutul PLUS.