Un avion s-a prăbușit în Rusia (Video)

Un avion cargo Ilyushin Il-76 s-a prăbuşit şi a luat foc în timp ce ateriza în apropiere de oraşul rus Reazan, vineri dimineaţă, ucigând trei dintre cele nouă persoane aflate la bord, a declarat agenţia de ştiri Interfax, potrivit Reuters.

Şase persoane au fost rănite în uma acestui accident.

Nu se ştie ce companie opera avionul prăbuşit, mai precizează Interfax.

An IL-76 military plane crashed in the fields of #Ryazan, #Russia, reports local media. The Defense Ministry of Russia said that an engine problem was the reason for this incident.https://t.co/VoGVrPU2zv pic.twitter.com/WFl74MoIRA