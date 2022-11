Un cunoscut rapper rus, stabilit în Germania, cere azil politic în Rusia lui Putin

Papperul rus Schokk , alias Dima Bamberg, stabili în Germania și având cetățenie germană îi cere lui Putin azil politic deoarece se simte oprimat de autoritățile germane după invazia din Ucraina.

Rapperul rus s-a plâns de opresiune în Germania pentru că a sprijinit invazia rusă a Ucrainei.

Rapperul Schokk i-a cerut lui Putin să-i acorde azil politic în Rusia pentru că are cetățenie germană.

Potrivit rapperului, i s-a deschis un dosar penal în Germania.

Schokk , alias Dima Bamberg (nume real - Dmitry Fedorovich Hinter) este un controvrsat rapper rus . Fost membru al grupului Rap Woyska, co-fondator și fost membru al grupului Vagabund și fost artist al grupului Phlatline . Considerată cea mai importantă figură în popularizarea rap-ului de luptă în Rusia.

Dmitry Khinter s-a născut în RSS Kazah, în orașul Oktyabrsk (acum Kandyagash), dintr-un tată german și o mamă evreică. Tatăl este antreprenor, iar mama vitregă este casnică. În 1996, Dmitri a avut mari probleme cu legea: a fost judecat pentru un atac asupra agențiilor de aplicare a legii. Familia a emigrat în Germania, în orașul Bamberg, unde a locuit Dmitry până în septembrie 2012 (mai târziu s-a mutat la Berlin).

