Un europarlamentar a demisionat din USR și acum candidează independent la alegerile europarlamentare

Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că va candida ca independent pentru un nou mandat în Parlamentul European (PE), urmând să strângă semnături pentru candidatură. Până acum, singurul politician din România care a reușit să câștige un mandat de europarlamentar ca independent a fost Mircea Diaconu.

"Vreau să îmi anunţ candidatura la Parlamentul European ca independent, dar nu singur. Independent, dar nu singur înseamnă că am încercat şi continui să construiesc o mişcare verde progresistă, cu politici moderne europene, aşa cum sunt eu. Am alături de mine două mici partide, se numesc ACUM şi SENS, care sunt în această coaliţie. Am organizaţii din societatea civilă, organizaţii studenţeşti, lucrez cu tineri, deci nu sunt singur şi sunt bucuros că am şi familia verde europeană, care susţine acest proiect de dezvoltare în România. Credem cu toţii că România are nevoie de un partid şi de o mişcare cu adevărat, dar cu adevărat, nu doar în nume, nu doar o faţetă", a explicat Nicu Ştefănuţă, într-o conferinţă de presă.

Are nevoie de 100.00 de semnături

Nicu Ştefănuţă a precizat că trebuie să strângă 100.000 de semnături ca să îşi poată depune candidatura ca indepedent şi ar avea nevoie de 300.000 de voturi ca să obţină un nou mandat de europarlamentar.

"Alegerile europarlamentare sunt singurele care au avut succes în privinţa candidaţilor independenţi", a afirmat el, indicând pe Tokes Laszlo, Elena Băsescu şi Mircea Diaconu. De asemenea, Ştefănuţă a susţinut că, potrivit unui sondaj făcut în 2023, circa 30% dintre români sunt dispuşi să voteze un candidat independent la europarlamentare, situaţie care se explică prin "dezamăgirea faţă de partide în general".

La conferinţa de presă a eurodeputatului Nicu Ştefănuţă au fost prezenţi şi europarlamentarii Thomas Waitz (Austria), copreşedinte al Verzilor Europeni, şi Alexandra Geese (Germania), vicepreşedinte al Grupului Verzilor.

În decembrie 2023, eurodeputatul Nicu Ştefănuţă a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Grupului Verzilor / Alianţa Liberă Europeană (ALE) din Parlamentul European. Nicu Ştefănuţă este primul europarlamentar român membru al Grupului Verzilor din Parlamentul European şi primul europarlamentar din Europa de Est ales în această funcţie, potrivit unui comunicat de presă.

În septembrie 2023, Nicu Ştefănuţă a pus bazele Coaliţiei Verde Progresiste, alături de partidele Volt, ACUM şi SENS, la Bucureşti.

Ales pe lista USR, Nicu Ştefănuţă este la primul mandat de europarlamentar. Acesta a demisionat din USR în ianuarie 2023 şi în prezent este independent.