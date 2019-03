Un greu al PNL, apropiat de Ludovic Orban, lovitură neașteptată pentru Rareș Bogdan

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, a declarat vineri că, alături de colegii săi, va susţine lista cu candidaţii pentru europarlamentare. El a explicat că PNL este un partid puternic și doar partidele slabe caută soluții din exterior, o trimitere clară la zvonul că jurnalistul Rareș Bogdan ar putea deschide lista PNL la europarlamentare.

El consideră că fiecare partid trebuie să-şi promoveze pe liste în primul rând candidaţii proprii, opinând că doar "partidele slabe" privesc spre candidaţi din afara formaţiunii, dar a precizat că va susţine lista finală, indiferent cum va arăta.



"Lista va fi bună oricum, pentru că avem oameni foarte buni şi consider că orice partid trebuie să-şi promoveze propriii oameni. În momentul în care se pune problema întocmirii de liste, trebuie să recurgă la membri propriii dacă e partid puternic. Un partid slab se uită în afară. Voi susţine lista PNL, indiferent dacă ea va fi întocmită de acord cu principiile pe care eu le consider corecte, sănătoase sau nu", a spus Nicolae Robu.



"Noi, PNL Timiş, avem ca obiectiv să fim partidul numărul unu în judeţ la alegerile europarlamentare. Va fi o competiţie grea, dar există entuziasmul necesar pentru câştigarea acestei bătălii. Am avut o şedinţă a Colegiului director al organizaţiei şi toate organizaţiile sunt pregătite pentru confruntarea politică. În aceste alegeri trebuie să se aibă încredere în primul rând în partid. Să se aibă încredere că partidul va face o bună alegere a candidaţilor la europarlamentare", a afirmat Nicolae Robu, într-o conferinţă de presă, informează Agerpres.



În altă ordine de idei, în conferinţa de presă a fost criticat faptul că liderii locali ai USR lovesc dur şi permanent doar în PNL, uitând că adversarul comun este PSD.



Deputatul PNL de Timiş Pavel Popescu a declarat că cine loveşte în aceste zile în PNL "este un prost", dacă se doreşte într-adevăr să fie înlăturat PSD de la putere.



"Cine dă în PNL în aceste zile este un prost. (...) Sunt nemulţumit de foarte multe lucruri din PNL, pe care aş vrea să le schimb peste noapte, dar există o certitudine: cine dă în PNL în aceste zile şi îşi imaginează că va putea să bată PSD nu are minte. În ultimii doi ani, din opoziţie, majoritatea lucrurilor făcute împotriva PSD sunt făcute de PNL", a susţinut Pavel Popescu.



El a inclus aici sesizările privind legile justiţiei şi faptul că acestea s-au întors în parlament, alocaţiile mărite pentru copii, precum şi succesul României de a avea un procuror-şef european în persoana Laurei Codruţa Kovesi, "datorită votului PNL şi lobbyului PNL în Parlamentul European, nu datorită scrisorii unui partid care nu are niciun reprezentant acolo (USR, n.r.)".



"Dacă priviţi administraţiile liberale din România, veţi vedea că ele sunt singurul lucru bun din ţară. (...) Liderii USR trebuie să aibă maturitatea să accepte că guvernarea se face împreună, iar cine dă în PNL şi nu dă în PSD nu are minte", a apreciat Pavel Popescu.