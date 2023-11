Un nou grup de ostatici predați de Hamas - Toți ar avea dublă cetățenie

"Conform informaţiilor furnizate de Crucea Roşie, 11 ostatici israelieni sunt în drum spre teritoriul israelian", au declarat Forţele de Apărare Israeliene.

La rândul său, Ministerul de Externe din Qatar a declarat că 33 de palestinieni deţinuţi în închisorile israeliene vor fi daţi la schimb pentru eliberarea a 11 ostatici israelieni din Gaza, scrie The Guardian.

Într-o postare pe reţelele sociale, MAE din Qatar a precizat că cei 11 israelieni eliberaţi din Gaza sunt cetăţeni cu dublă cetăţenie: trei francezi, doi cetăţeni germani şi şase cetăţeni argentinieni.

Trei femei palestiniene şi 30 de copii vor fi eliberaţi din Israel, a precizat el.

