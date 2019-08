Un producător auto din Japonia ar putea investi în Bulgaria

Sperăm să vedem curând o investiţie în Bulgaria a unei companii auto, şi nu doar a unor producători de componente din Japonia, a afirmat marţi ministrul de Externe, Ekaterina Zaharieva, după întâlnirea de la Sofia cu omologul său nipon, Taro Kono, transmite Novinite potrivit agerpres

Investiţiile Japoniei în Bulgaria au reprezentat unul dintre principalele subiecte dezbătut la întâlnirea dintre premierul Boyko Borissov, Ekaterina Zaharieva şi ministrul de externe nipon Taro Kono.Este prima vizită la acest nivel din ultimii 12 ani.Taro Kono a declarat că este interesat în special de sectorul IT din Bulgaria. "Japonia are nevoie de ingineri IT de înaltă calificare şi Bulgaria are o poziţie solidă în acest sector", a afirmat ministrul de externe nipon.Japonia l-a invitat pe prim ministrul Boyko Borissov să viziteze Tokyo până la finalul anului sau la începutul lui 2020.Luna trecută, ministrul Economiei, Emil Karanikolov, declara că Bulgaria rămâne în cursa pentru o nouă fabrică Volkswagen, însă, în cazul în care grupul german alege Turcia, autorităţile de la Sofia vor începe negocierile cu producătorul auto sud-coreean Hyundai.În 2017, Bulgaria a trimis propuneri de parteneriate către două companii auto de top. Prima dată au început negocierile cu VW, iar cele cu Hyundai sunt în stadiu preliminar. În toamnă, oficiali bulgari ar urma să meargă în Coreea de Sud pentru a continua discuţiile."Sper că va fi anunţată o investiţie autentică", a afirmat ministrul Economiei.Acesta a subliniat că există 250 de companii în sectorul auto din Bulgaria, care au 65.000 de angajaţi. "Obiectivul nostru este să dublăm mărimea sectorului auto - ajungând la aproximativ 120.000 de angajaţi şi 500 de firme", a explicat oficialul bulgar.Chiar dacă VW nu alege Bulgaria, "sunt sigur că mulţi dintre distribuitorii şi subcontractorii grupului german vor veni în ţara noastră, ţinând cont că suntem stat membru al UE şi oferim condiţii bune", a declarat Karanikolov.Acesta a informat că există două solicitări pentru construirea unei fabrici de baterii pentru vehicule electrice în Bulgaria.Decizia finală privind investiţia Volkswagen este aşteptată la începutul lunii septembrie.