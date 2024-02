Un senator american acuză Israelul de crime de război: Președintele Biden trebuie să ia măsuri ca răspuns la ceea ce se întâmplă

„Copii din Gaza mor acum din cauza reținerii intenționate a alimentelor”, spune el. „Aceasta este o crimă de război. Este o crimă de război de manual. Și asta îi face pe cei care o orchestrează criminali de război.”

„Deci acum întrebarea este ce vor face Statele Unite?” el continuă. "Ce vom face? Ce va face președintele Biden? Președintele Biden trebuie să ia măsuri ca răspuns la ceea ce se întâmplă.”

Van Hollen spune că „în primul rând și în primul rând președintele trebuie să ceară guvernului Netanyahu” să permită cantități mari de ajutor în Gaza și, până când se va întâmpla asta, Biden trebuie să întrerupă orice ajutor pentru Israel.

US Senator Chris Van Hollen accuses the Israeli government of war crimes and says its leaders are war criminals. pic.twitter.com/dxlxouDD0u