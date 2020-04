Un startup din Cluj dezvoltă un produs de sterilizare a suprafeţelor cu ajutorul luminii: 'Letal pentru bacterii și virusuri, dar nu produce daune oamenilor'

În contextul pandemiei de SARS-CoV-2, un startup tehnologic înființat in Cluj in 2019 anunţă o soluție revoluționară în lupta împotriva virusurilor și bacteriilor.

Echipa Elevenpm, un startup tehnologic înființat in Cluj in 2019, a început dezvoltarea unui produs care are ca scop sterilizarea cu lumină a suprafețelor, dar și a oamenilor, se arată într-un comunicat de presă. "Acest produs este unul revoluționar, deoarece folosește lumina Far-UVC, o lumină care are o lungime de undă specifică de 222 de nanometri, lumină care, în urma studiilor efectuate de Columbia University din New York, se dovedește a fi letală pentru bacterii și virusuri, dar nu este capabilă să producă daune oamenilor, nu pătrunde în epidermă (piele) și nici în cornee", precizează reprezentanţii firmei.

Potrivit firmei clujene, un astfel de produs poate ajunge să fie folosit în spitale, în zonele de așteptare, în transportul în comun, în permanență, pentru sterilizarea suprafeţelor şi persoanelor, astfel creându-se un mediu curat, cu oameni dezinfectați la nivelul pielii și al hainelor.

"Tehnologia dezinfectării cu lumină UV(ultravioletă), sau mai exact cu lumină UVC, nu este una nouă, dar această lumină pătrunde in piele și cornee și interacționează cu ADN-ul din celule, modificându-l în așa fel încât acesta nu se mai poate replica corect, rezultând cancerul. În schimb, lumina Far-UVC nu poate pătrunde în piele și nici în cornee, astfel că rămâne inofensivă pentru oameni, dar distruge bacteriile și virusurile", se mai arată în comunicatul de presă.

Produsul este în stadiul de proiectare, componente esențiale urmând să fie livrate din mai multe părți ale lumii, iar primele prototipuri vor putea fi testate în viitorul apropiat, precizează firma. Momentan, Elevenpm dorește să stabilească un parteneriat cu o universitate din România, pentru a continua cercetarea pe acest proiect a cărui finalizare va genera un produs benefic industriei medicale și nu numai.

"Obținerea acestui produs presupune câteva luni de cercetare aprofundată și teste, dar echipa Elevenpm dorește să creeze un mediu mai sigur pentru oameni și este încrezătoare că acest produs are un potențial de reducere a pericolelor invizibile din viaţa de zi cu zi", concluzionează Mihai Puşcaş, unul dintre fondatorii Elevenpm.