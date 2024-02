Undă verde pentru prima legislație AI din lume. Uniunea Europeană a aprobat acordul preliminar privind reglementările inovatoare pentru inteligența artificială

Legislatorii Uniunii Europene din Parlamentul European au aprobat acordul preliminar privind reglementările inovatoare pentru inteligența artificială (AI) pe 13 februarie. Aceasta creează scena pentru prima legislație din lume axată pe inteligență artificială, cu un vot parlamentar programat pentru aprilie, conform cointelegraph.com.

Comitetele pentru piața internă și libertățile civile au votat cu 71-8 pentru a susține acordul provizoriu privind Legea AI. Actul intenționează să stabilească linii directoare pentru AI în diverse industrii, inclusiv bancar, auto, electronice, aviație, securitate și aplicarea legii.

Reglementările vor supraveghea modelele de bază sau AI generativă, care sunt instruite pe seturi extinse de date, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI.

‼️ AI Act takes a step forward:

MEPs in @EP_Justice & @EP_SingleMarket have endorsed the provisional agreement on an Artificial Intelligence Act that ensures safety and complies with fundamental rights ????https://t.co/EbXtLBfIoY@brandobenifei @IoanDragosT pic.twitter.com/J3NXRhxd9p