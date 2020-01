Uniunea Europeană se așteaptă ca negocierile cu Regatul Unit după Brexit să fie un coșmar

Regatul Unit şi Uniunea Europeană (UE) aşează miercuri jaloanele negocierilor lor viitoare după Brexit - pe care premierul britanic Boris Johnson le vrea rapide, iar preşedinta Comsiei Europene (CE) Ursula von der Leyen le preconizează ”dure”, relatează AFP, potrivit news.ro.

Întrevederea celor doi lideri, la Londra, este prima de la preluarea funcţiei, luna trecută, de către von der Leyen şi după victoria electorală zdrobitoare a şefului Guvernului conservator, obţinută în baza promisiunii de a scoate regatul din Uniune la 31 ianuarie.

Odată ieşit de sub tutela europeană, după 47 de ani de viaţă agitată, în faţa regatului se deschide o perioadă de tranziţie până la sfârşitul lui 2020, menită să permită o despărţire blândă, în care britanicii vor continua să aplice reglementările europene şi să beneficieze de ele, fără să facă parte din instituţiile europene şi fără să aibă un cuvânt de spus în luarea deciziilor acestora.

Înainte să înceapă negocierile vizând să determine relaţiile dintre Londra şi Cei 27 la finalul acestei perioade, cele două părţi îşi arată muşchii.

Înainte să se ducă la Downing Street, şefa Executivului european a dat tonul.

”Vor fi discuţii dure” şi va fi imposibil să se ajungă la un acord asupra ”tuturor aspectelor”, fără prelungirea negocierilor dincolo de sfârşitul lui 2020, termenul stabilit în prezent, a avertizat ea.

”Trebuie să alegem priorităţi”, a adăugat ea în acest discurs, în care a dat asigurări că UE este ”pregătită să muncească zi şi noapte” şi îndemnând la optimism.

Boris Johnson urmează, la rândul său, să sublinieze ”importanţa aprobării unei relaţii de încredere pozitive până la sfârşitul lui decembrie 2020”, au anunţat serviciile sale de presă într-un comunicat.

FĂRĂ ”ALINIERE”

Acordul divorţului încheiat de Londra cu Bruxellesul prevede ca perioada de tranziţie să fie prelungită până la doi ani, în cazul în care părţile nu reuşesc să încheie în această perioadă de timp complexul acord care urmează să le reglementeze relaţia comercială pe termen lung. Însă Boris Johnson exclude puternic acest lucru.

Boris Johnson vrea să ancoreze în legea aplicării acordului retragerii încheiat cu Bruxellesul, a cărei examinare deputaţii britanici au reluat-o săptămâna aceasta, interdicţia prelungirii perioadei de tranziţie.

Proiectul de lege urmează să fie adoptat prin vot joi, în Camera Comunelor, în vederea unei promulgări în următoarele două săptămâni. Parlamentul European urmează să-l ratifice după aceea.

”După ce au aşteptat peste trei ani să realizeze Brexitul, cetăţenii britanici şi europeni se aşteaptă, pe drept, ca negocierile ambiţiosului acord de liber-schimb să se încheie la timp”, urmează să spună el. Johnson vizează un acord comercial ”ambiţios”, ”nu o aliniere” la reglementările UE, potrivit Downing Street.

Guvernatorul în exerciţiu al Băncii Angliei Mark Carney a apreciat, la rândul său, că ”nu este deloc de dorit” o aliniere a tuturor reglementărilor financiare la cele ale UE. Acest lucru ar însemna ”să ne legăm de mâini şi să externalizăm reglementarea şi supervizarea (...) în altă jurisdicţie”, a declarat el pentru Financial Times (FT).

”FLEXIBILITATE”

UE este pregătită ”să conceapă un nou parteneriat cu zero taxe vamale, zero cote, zero dumping”, a declarat miercuri Ursula von der Leyen.

”Fără o concurenţă echitabilă în domeniul mediului, muncii, fiscalităţii şi ajutoarelor de stat, nu puteţi avea un acces de cea mai înaltă calitate la cea mai mare piaţă comună din lume”, a avertizat ea.

Emmanuel Macron a apreciat anterior că este necesar ca Boris Johnson să dea dovadă de ”flexibilitate”, iar comisarul european Thierry Breton a avertizat că UE va fi ”intransigentă” cu Regatul Unit, care, ”pentru a accede la piaţa unică europeană” va trebui ”să respecte toate reglementările” acesteia.

În afară de acordul de liber-schimb, UE şi regatul preconizează să se înţeleagă cu privire la problemele internaţionale şi de securitate.

Între subiectele de îngrijorare ale UE se află drepturile cetăţenilor europeni în regatul Unit după Brexit.

Potrivit Daily Telegraph, negociatorul-şef UE al Brexitului Michel Barnier a insistat asupra necesităţii unui organism independent care să primească plângerile împotriva Guvernului britanic, într-o scrisoare adresată ministrului Brexitului Steve Barclay, pe care i-a trimis-o înainte de Crăciun.

Michel Barnier şi Steve Barclay iauparte la întâlnirea Ursulei von der Leyen cu Boris Johnson.