Președinta Comisiei Europene, la moartea Reginei Marii Britanii: 'Ea a fost o lumină călăuzitoare pe parcursul acestor schimbări'

A fost cel mai longeviv șef de stat din lume și una dintre cele mai respectate personalități la nivel mondial, spune despre Regina Elisabeta președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

„Am aflat cu profundă tristețe de trecerea în neființă a Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. A fost cel mai longeviv șef de stat din lume și una dintre cele mai respectate personalități la nivel mondial. Transmit sincere condoleanțe familiei regale și poporului britanic”, a scris joi seara pe Twitter Ursula von der Leyen.

Președinta CE spune că Regina a fost o martoră la război și reconciliere în Europa și dincolo de ea, precum și la transformări profunde ale planetei și societăților noastre.

„Ea a fost o lumină călăuzitoare pe parcursul acestor schimbări, fără a înceta niciodată să dea dovadă de un calm și o dedicare care au dat putere multora”, adăugat ea.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord a murit, joi, la Castelul Balmoral, la 96 de ani.

It is with deep sadness that I have learned of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



She was the world’s longest serving Head of State and one of the most respected personalities worldwide.



I offer my heartfelt condolences to the Royal Family and the British people. pic.twitter.com/6ASDFGSk43