Va avea impact Metaversul asupra vieții oamenilor? Ce spune raportorul Consiliului Europei pe această problemă, deputatul Andi Cristea

O interesantă dezbatere a avut loc la Paris la sediul Consiliului Europei de acolo pe Tema Metaversului. Dezbaterea a fost coordonată de deputatul Andi Cristea, cel care este și raportorul acestui for european pe problema acestei tehnologii emergente.

El susține că în cadrul întâlnirii au fost invitați și au conferențiat mai mulți specialiști pe aplicativități ale Metaversului din cele mai diferite, dar toate plecate de la ideea că această tehnologie trebuie privită ca un instrument care să servească umanitatea:

”În calitate de raportor, am avut privilegiul de a coordona o nouă dezbatere captivantă despre Metaverse la sediul Consiliului Europei din Paris.

A fost o ocazie unică de a aprofunda discuții despre etica utilizării acestei tehnologii emergente, plecând de la ideea că tehnologia nu este un scop în sine, ci un instrument care ar trebui să servească umanitatea.

Discuțiile noastre au fost îmbogățite de contribuțiile unor experți din mediul academic precum românca Dr. Cristina Voinea, cercetătoare la Centrul pentru etică practică al Universității din Oxford și Verity McIntosh, expertă în realități virtuale și extinse de la Universitatea din Bristol.

Metaversul are potențialul de a extinde drepturile civile și sociale în întreaga lume și poate avea implicații uriașe pentru viitorul democrației și guvernării. Riscurile asociate cu această tehnologie includ preocupări privind confidențialitatea, securitatea cibernetică, dependența, pierderea libertății, răspândirea dezinformării, scăderea încrederii publice în instituțiile tradiționale din sectoare precum educația, guvernarea și mass-media.

Pe parcursul acestui an, am condus audieri extinse în Paris, Strasbourg și Londra, unde am interacționat cu un spectru larg de experți și am reușit să conturăm o imagine mai clară a impactului Metaversului asupra societății noastre.”, a spus Andi Cristea pe pagina sa de Facebook.