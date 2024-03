Valeria Herdea (CNAS): Femeile trebuie să se pregătească de menopauză; face parte din evoluţia lor

Femeile trebuie să se pregătească de menopauză, care face parte din evoluţia lor, a subliniat, miercuri, la o conferinţă de specialitate, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Valeria Herdea, potrivit Agerpres.

"Mi-aş dori foarte tare să ne pregătim de-a lungul vieţii şi să înţelegem că şi asta face parte din evoluţia noastră, că şi menopauza este o perioadă, că şi menopauza vine la pachet cu nişte lucruri, dar pentru care te poţi pregăti ca (...) să te loveşti mai uşor. Ar fi bine să învăţăm să mâncăm corect, să ne mişcăm mai mult, să gândim pozitiv, să interacţionăm, să socializăm, să avem un cerc de prieteni, să ne implicăm în activităţi care probabil că ne-ar solicita foarte mult acel for interior, care ne-ar aduce plusul de energie. Probabil că par poveşti romanţate, dar nu este aşa", a explicat Herdea.

Preşedintele CNAS a punctat că femeile ajunse la menopauză trebuie să determine, cu un specialist, factorii de risc pe care îi au, iar ulterior să se adreseze endocrinologului, ginecologului, gastroenterologului.

La rândul său, preşedintele Colegiului Medicilor Bucureşti, Cătălina Poiană, a atras atenţia că menopauza reprezintă "o evoluţie naturală", iar în organism încep să apară o serie întreagă de modificări, printre care scăderea consumului energetic şi o acumulare de ţesut adipos, în special de tip visceral, ce creşte riscul de boală cardiovasculară, iar pe termen lung poate apărea osteoporoza, ca urmare a deprivării estrogenice, care are drept efect o accentuare a resorbţiei osoase.

"Menopauza a fost şi este încă un subiect tabu, ţinut sub preş, elefantul din încăpere. Trăim acum alte vremuri, mult mai deschise, mai evoluate din punct de vedere ştiinţific şi social, astfel că suntem într-o nouă etapă, în care femeile nu trebuie să simtă stigma, trebuie să vorbească deschis, să ştie că pot fi înţelese şi ajutate. (...) La nivelul societăţii româneşti este nevoie de a conştientiza şi mai ales de a accepta că femeia ajunsă la menopauză nu este marginală, nu este la finalul activităţii, dimpotrivă. Este într-o nouă etapă, i se deschid noi orizonturi. (...) Este momentul ca şi în România să înţelegem şi să acceptăm că feminitatea nu are vârstă", a declarat, la rândul său, preşedintele Asociaţiei Manifest pentru Drepturile Femeii, Irina Bârlă.