Veste bună pentru unul dintre tricolorii mici - Andrei Vochin: 'Din ce știu eu, Adrian Rus va fi convocat pentru meciul României cu Spania'

Cosmin Contra a decis să îl convoace pe Adrian Rus (23 de ani) pentru meciul României cu Spania, a afirmat Andrei Vochin. Titular într-un singur meci de la EURO U21, cu Franţa, fundaşul central a arătat foarte bine, dar decizia poate avea la bază şi o strategie pe termen lung, anunță MEDIAFAX.

Rus are cetăţenie dublă (română şi maghiară), în acest an a făcut din nou trecerea în campionatul Ungariei, iar Federaţia de Fotbal a Ungariei ar putea decide să îl debuteze şi ”să-l fure” de sub nasul FRF. Naţionala mare a României are probleme mari în centrul defensivei, iar debutul lui Adrian Rus ar putea avea loc chiar în duelul din preliminariile Campionatului European din 2020 cu Spania.”Dacă Adrian Rus va fi sănătos, din ce ştiu, la meciul cu Spania va fi convocat”, a precizat Andrei Vochin pentru Telekom Sport. Meciul cu Spania este programat pe 5 septembrie.

Adrian Rus a debutat în Liga 1 Betano în sezonul 2018/2019, după ce a fost împrumutat de Academia Puşcaş la Sepsi Sf. Gheorghe. Împrumutul s-a terminat pe 30 iunie, dar MOL Vidi va fi noua sa destinaţie, după ce îşi reia pregătirea în urma participării la EURO. A fost cumpărtat în schimbul a 500.000 de euro.

În România, Rus a prins 16 meciuri, a marcat un gol şi a oferit o pasă decisivă. Jucătorul de 1.88 m mai poate evolua şi pe poziţiile de fundaş dreapta şi mijlocaş defensiv. Transfermarkt îi oferă o cotă de piaţă de 800.000 de euro.