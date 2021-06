'Vibraţiile sunt diferite contra lui Nadal', spune Djokovic, înaintea semifinalei de la Roland Garros

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, care îl va înfrunta pe spaniolul Rafael Nadal în semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, a afirmat că "vibraţiile sunt diferite pe teren cu el", relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Era semifinala mult aşteptată şi iată că suntem acolo", a spus Djokovic, care îl va întâlni vineri pe Nadal.

"De fiecare dată când ne înfruntăm, există acea tensiune suplimentară şi aşteptări suplimentare, iar vibraţiile sunt diferite când intru pe teren cu el, pentru că rivalitatea noastră este istorică pentru acest sport", a adăugat el.

"Am avut mari bătălii de-a lungul anilor pe acest teren, anul trecut el m-a învins în finală (6-0, 6-2, 7-5), iar condiţiile vor fi evident diferite vineri, iar eu sper că voi fi capabil să joc mai bine", a adăugat sârbul.



"Calitatea şi nivelul tenisului meu din ultimele trei, patru săptămâni pe zgură, la Roma (finala pierdută cu Nadal), Belgrad (titlu) şi aici, îmi dau o senzaţie bună înainte de acest meci şi am încredere în faptul că pot câştiga, pentru că altfel nu aş fi aici", a afirmat el.



Semifinala de vineri, dintre liderul mondial şi ''regele'' de la Roland Garros (Nadal are 13 titluri pe zgura pariziană), era aşteptată încă de la tragerea la sorţi.



Cealaltă semifinală îi va opune pe grecul Stefanos Tsitsipas (5 ATP) şi pe germanul Alexander Zverev (6 ATP).



Va fi al 58-lea duel între Nadal şi Djokovic, bilanţul fiind acum de 29-28 pentru Djokovic, în timp ce la numărul de titluri de Mare Şlem scorul este de 20-19 pentru Nadal.



Djokovic va juca vineri a 40-a sa semifinală la un Grand Slam şi a 11-a la Roland Garros.



Novak Djokovic l-a învins miercuri seara pe italianul Matteo Berrettini (9 ATP) cu 6-3, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5, în timp ce Nadal, al treilea favorit, a dispus în sferturi de argentinianul Diego Schwartzman, cap de serie numărul 10, cu 6-3, 4-6, 6-4, 6-0.