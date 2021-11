Vicepreședintele Sudanului, Mohamed Hamdan Dagalo, a condus negocierile pentru reinstaurarea în funcție a prim-ministrului Abdalla Hamdok

Mohamed Hamdan Dagalo, vicepreședintele Sudanului, a condus negocierile pentru reinstaurarea în funcție a prim-ministrului sudanez Abdalla Hamdok.

Mohamed Hamdan Dagalo a scris pe Twitter: „Suntem pregătiți să lucrăm împreună cu prim-ministrul Abdalla Hamdok și cu echipa lui pentru a duce la îndeplinire toate dezideratele cetățenilor din Sudan: libertate, pace, justiție și prosperitate. A fost semnat un document prin care ne asigurăm că Sudanul își va continua parcursul democratic și că respectăm voința poporului”.

Mohamed Hamdan Dagalo a transmis și un mesaj către partenerii internaționali.

„Aș vrea să îi asigur pe partenerii noștri internaționali că rămânem devotați principiilor revoluției din Decembrie. Acțiunea corectivă din Octombrie a fost necesară pentru a ne asigura că Sudanul va continua pe drumul său. Le solicităm partenerilor noștri din comunitatea internațională să continue să sprijine Sudanul în parcursul său democratic, în timp ce noi ne pregătim să organizăm alegeri la sfârșitul acestei perioade de tranziție”, a mai scris vicepreședintele Mohamed Hamdan Dagalo pe Twitter.

Declarațiile vicepreședintelui sudanez vin în contextul în care Abdalla Hamdok a fost repus în funcția de prim-ministru al Sudanului și s-a semnat un document prin care se reafirmă continuarea parcursului democratic al Sudanului.

1) I would like to congratulate the people of Sudan on today’s historic event. An agreement has been signed ensuring that Sudan continues on the path of democracy and the people’s will. pic.twitter.com/t9yrGSztzy