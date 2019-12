Victor Pițurcă, antrenor Universitatea Craiova: Nu am șanse, plec. E simplu

Victor Pițurcă a declarat, vineri, la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari, că, dacă nu va mai avea șanse la titlu, va părăsi Universitatea Craiova, conform Mediafax.

Pițurcă a fost întrebat la conferința de presă dacă va părăsi Craiova, în cazul în care șansele la câștigarea campionatului se vor diminua considerabil. Tehnicianul a confirmat acest lucru, însă a adăugat că deocamdată celelalte echipe nu au timp să se depărteze în clasamentul Ligii 1.

”Da, am declarat, bineînțeles că am declarat. Ăsta e adevărul. V-am spus că vreau campionatul. Nu am șanse, plec. E simplu. Nu, nu cred că încă din această iarnă adversarele se pot îndepărta. Nu mai au timp. Chiar dacă am pierde ambele meciuri, șanse încă mai sunt la titlu, dar vedem strategia pe care o vom adopta”, a declarat tehnicianul Craiovei la conferința de presă.

Meciul Universitatea Craiova – FC Voluntari se joacă sâmbătă, începând cu ora 20:00.