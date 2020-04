Victor Ponta, după ce Iohannis a promis 500 de euro în plus la salariu pentru medici: 'Guvernul PNL să lase afacerile şi să pună la dispoziţie echipament'

Victor Ponta reacţionează la anunţul preşedintelui Iohannis, cu privire la bonusul de 500 de euro la salariu pentru medicii care tratează pacienţi cu COVID-19. Liderul ProRomânia consideră că decizia este una bună, însă medicii nu au cerut bani, ci echipamente de protecţie.

"E foarte bine daca, in loc de amenintari si dosare penale, a inteles Dl Iohannis ca personalul medical trebuie stimulat!

Dar problema nu se rezolva doar cu niste bani in plus la medici ( nici Ceausescu nu a rezolvat in 21 Decembrie 1989 ) / si nu bani in plus la salarii au cerut medicii / trebuie Guvernul PNL sa lase afacerile, aranjamentele si prostiile lor si sa puna la dispozitia personalului din Spitale echipament de protectie, teste si medicamente!

Angajatii din Sanatate vor sa isi protejeze familiile si pacientii / fara echipament, teste si medicamente cei 500 euro / luna raman total inutili", scrie Ponta pe Facebook.

Klaus Iohannis a cerut Guvernului să identifice fonduri europene pentru plata unui bonus lunar medicilor și personalului medical care lucrează cu pacienți COVID de 500 de euro pe lună.

