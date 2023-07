Video - Djokovici a încasat cea mai mare amendă de la Wimbledon, după ce și-a distrus racheta, de nervi

Suma reprezentând amenda primită va fi retrasă din premiul de 1,175 milioane de lire sterline obţinut de sportiv. Carlos Alcaraz a câştigat duminică, în premieră, turneul de la Wimbledon, după ce l-a învins în finală pe Novak Djokovici. Alcaraz s-a impus în cinci seturi, scor 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4.

Novak Djokovic was fined $8,000 (£6, 150) for smashing his racket into the net post during the Wimbledon final.



