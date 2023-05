VIDEO | Explozii puternice în Lugansk - Ucrainenii par să fi folosit în premieră rachete cu rază de acțiune de peste 150 de kilometri

Un cont de Telegram susţine că au avut loc două explozii și că se vede fum deasupra orașului. O înregistrare video postată online arată o coloană mare de fum negru ridicându-se deasupra oraşului, capitala autoproclamatei Republici Populare Lugansk. Oraşul a fost rareori atacat de forțele ucrainene de la invazia rusă, deoarece se află în afara razei de acțiune a sistemelor lor de rachete și rachete cu rază lungă de acțiune, cum ar fi HIMARS.

Agenția rusă de știri TASS a citat un fost oficial din Lugansk, care a declarat că "pentru prima dată, forțele armate ucrainene au folosit rachete cu o rază de acțiune de 150 de kilometri", după cel puțin două explozii produse în oraș vineri seara târziu. TASS a citat un locotenent-colonel în retragere din cadrul Miliției Republicii Populare Lugansk, Andrei Marociko, dar a precizat că nu a existat nicio confirmare oficială a informației. Marea Britanie a anunțat săptămâna aceasta că a livrat Ucrainei rachetede croazieră Storm Shadow, care se lansează de obicei din aer. Ucraina nu a făcut niciun comentariu cu privire la vreun atac împotriva forțelor ruse din Lugansk.

Quick geolocation of the #Luhansk strike: Camera location is 48°34'31.65"N, 39°18'49.05"E looking S along the M04. So with other geolocated footage it should be possible to work out precisely where the explosion was. https://t.co/phTIi87MKV pic.twitter.com/A5bj2UuJCq

Harder but not impossible.



This is probably easier to use because of the distinctive chimneys that can be used for orientation together with the sun angle on the tall foreground building. pic.twitter.com/8Apopgweta