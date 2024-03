Video | Refugiații din Gaza aleargă și se bat pe ajutoarele trimise de SUA, pe calea aerului / Reacția vicepreședintei Kamala Harris

Imagini uluitoare au fost filmate în Fâșia Gaza, acolo unde situația este tot mai dramatică după ce israelul a ripostat și a invadat zona după atacul brutal al Hamas.

Zilele trecute, SUA au anunțat că vor trimite ajutoare în fâșie, pe calea aerului, iar imaginile surprinse cu oamenii care aleargă după ajutoarele care pică din cer au făcut înconjurul lumi.

Armata americană a paraşutat sâmbătă ajutoare în Gaza, procedând pentru prima dată astfel în zonă, după ce moartea palestinienilor care stăteau la coadă pentru alimente a subliniat amploarea catastrofei umanitare din enclavă, relatează Reuters.

Alte ţări, printre care Iordania şi Franţa, au trimis deja ajutoare prin paraşutare în Gaza, unde, potrivit Biroului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare, un sfert din populaţie - 576.000 de persoane - se află la un pas de foamete.

Lansarea ajutoarelor din SUA s-a făcut folosindu-se avioane de transport C-130. Acestea care au paraşutat peste 38.000 de porţii de mâncare de-a lungul coastei mediteraneene a Fâşiei Gaza, a precizat armata americană într-un comunicat. Forţele iordaniene au participat, de asemenea, la operaţiune, potrivit news.ro.

"Efectuăm planificări pentru potenţiale misiuni ulterioare de livrare a ajutoarelor pe cale aeriană", se arată în comunicat.

Un oficial american a declarat pentru Reuters că paraşutările au avut loc deasupra sud-vestului Gaza şi a oraşului Mawasi.

Criticii paraşutărilor ajutoarelor spun că acestea au doar un impact limitat asupra suferinţelor şi că este aproape imposibil să se asigure că proviziile nu ajung în mâinile militanţilor.

Înainte de conflict, Gaza se baza pe 500 de camioane cu provizii care intrau zilnic în enclavă.

Vicepreşedintele SUA, Kamala Harris, a cerut duminică încetarea imediată a focului în Gaza şi a făcut presiuni puternice asupra Israelului pentru a creşte fluxul de ajutor în scopul atenuării a ceea ce a numit ea condiţii "inumane" şi o "catastrofă umanitară" pentru poporul palestinian, relatează Reuters.

Declaraţiile lui Harris au fost printre cele mai tranşante de până acum ale unui lider de rang înalt al guvernului american care a cerut Israelului să îmbunătăţească lucrurile în Gaza.

Vicepreşedintele, care a vorbit la un eveniment organizat în Selma, Alabama, pentru a comemora "Duminica sângeroasă", când trupele de stat au bătut protestatari paşnici, a îndemnat Hamas să accepte un acord de eliberare a ostaticilor care ar da startul unei încetări a focului de şase săptămâni şi ar permite acordarea de ajutoare suplimentare.

"Oamenii din Gaza mor de foame. Condiţiile sunt inumane şi umanitatea noastră comună ne obligă să acţionăm", a declarat Harris. "Guvernul israelian trebuie să facă mai mult pentru a creşte semnificativ fluxul de ajutoare. Nu există scuze".

Israelul a boicotat discuţiile de încetare a focului în Gaza, de duminică, de la Cairo, după ce Hamas a respins cererea sa de a obţine o listă completă cu ostaticii care sunt încă în viaţă, potrivit unui jurnal israelian.

"Hamas susţine că doreşte o încetare a focului. Ei bine, există o înţelegere pe masă. Şi, aşa cum am spus, Hamas trebuie să fie de acord cu această înţelegere", a declarat Harris. "Să obţinem o încetare a focului. Să îi reunim pe ostatici cu familiile lor. Şi să oferim ajutor imediat populaţiei din Gaza"..

⚡️????????American products dropped from US Air Force aircraft on the coast of the blockaded Gaza Strip. pic.twitter.com/fJopzakX8Z