VIDEO/ Alexei Navalnîi ar fi fost otrăvit cu Noviciok - Acuzații dure lansate de Iulia Navalnîia

"Vreau să trăiesc într-o Rusie liberă, vreau să construiesc o Rusie liberă", a spus Iulia Navalnaia într-un mesaj video intitulat "Voi continua munca lui Aleksei Navalnîi".

"Acum trei zile, Vladimir Putin mi-a ucis soţul, pe Aleksei Navalnîi. Putin l-a ucis pe tatăl copiilor mei", a spus Navalnaia, adăugând că va lupta împotriva Kremlinului alături de poporul rus pentru a crea o nouă Rusie."Prin el, (Putin) a vrut să ne omoare speranţa, libertatea, viitorul nostru", a spus Iulia Navalnaia."Voi continua munca lui Aleksei Navalnîi. Voi continua pentru ţara noastră, alături de voi. Vă chem pe toţi să fiţi aproape de mine (...) Nu este o ruşine să faceţi puţin, este o ruşine să nu faceţi nimic, este o ruşine să vă lăsaţi speriaţi", a declarat ea.Kremlinul a negat implicarea în moartea opozantului rus.Iulia a acuzat autorităţile ruse că au ascuns cadavrul soţului său şi că aşteaptă să dispară din corpul său urmele agentul chimic Noviciok.În timpul detenţiei sale, Aleksei Navalnîi a fost "brutalizat, rupt de lume" şi "totuşi nu a renunţat", a mai spus ea."Soţul meu nu a putut fi înfrânt, şi de aceea Putin l-a ucis", a afirmat văduva opozantului rus.Ea a promis că va afla "cine a executat această crimă" şi în ce circumstanţe.În ziua anunţului morţii lui Aleksei Navalnîi, ea a vorbit, cu lacrimi în ochi, cerând ca Vladimir Putin să fie "pedepsit".Opozantul rus şi principalul adversar al preşedintelui rus Vladimir Putin a murit vineri, la vârsta de 47 de ani, într-o colonie penitenciară din regiunea arctică, unde ispăşea o pedeapsă de 19 ani de detenţie.El a fost închis de la întoarcerea sa în Rusia, la începutul lui 2021, iar sănătatea sa s-a deteriorat în ultimele luni.

Anchetatorii ruși încă nu au stabilit cauza morții lui Aleksei Navalnîi și nu este clar cât timp va dura până se va ajunge la concluzii oficiale, după cum i s-a transmis mamei sale, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Navalnîi. Navalnîi, un fost avocat în vârstă de 47 de ani, a murit subit vineri, în colonia penală „Polar Wolf” din Kharp, la aproximativ 1.900 km nord-est de Moscova, unde îşi ispășea sentința.

