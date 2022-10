VIDEO| Colecţionarul german Hasso Plattner şi-a închis temporar muzeul după ce activiştii ecologiști au aruncat cu piure de cartofi într-un tablou de Monet

Muzeul Barberini din Potsdam, Germania, fondat de omul de afaceri şi colecţionarul german Hasso Plattner, a anunţat că se va închide până la 30 octombrie pentru a evalua „riscurile dezvăluite” după ce activiştii pentru clima au aruncat cu piure de cartofi în tabloul „Les Meules” de Monet din colecţia sa. Acţiunea este cea mai recentă dintr-o serie de atacuri asupra capodoperelor de la muzeele importante, potrivit artnet.com.

„Atacul asupra unei opere din Colecţia Hasso Plattner, precum şi atacurile anterioare asupra operelor de artă, printre altele, de la Galeria Naţională din Londra, au arătat că standardele înalte de securitate internaţională pentru protecţia operelor de artă în cazul acţiunilor activiştilor nu sunt suficiente şi trebuie adaptate”, a declarat directorul muzeului, Ortrud Westheider, într-un comunicat, potrivit News.ro.

„Vrem să folosim incidentul de la instituţia noastră ca o oportunitate de a stabili un dialog productiv cu partenerii muzeelor ​​internaţionali şi de a stabili în comun cursul pentru a păstra arta şi bunurile culturale pentru generaţiile viitoare”.

Incidentul a avut loc la începutul după-amiezii zilei de 23 octombrie, când doi activişti din grupul Letzte Generation (Ultima Generaţie) au intrat în Barberini. După ce au aruncat piureul de cartofi pe „Les Meules”, căpiţele de fân pictate de Monet în 1890, s-au ghemuit sub lucrare şi şi-au lipit mâinile de perete, dar au fost repede desprinşi de poliţie şi arestaţi.

„Trebuie să aruncăm cu piure în tablou ca să ascultaţi? Acest tablou nu va mai valora nimic dacă va trebui să ne luptăm pentru a găsi ceva de mâncare”, a strigat unul dintre activişti.

Lucrarea în cauză este împrumutată permanent muzeului de la fundaţia privată a lui Hasso Plattner, care a cumpărat tabloul la licitaţie în mai 2019 pentru 111 milioane de dolari.

Tabloul este protejat cu sticla si nu a fost deteriorat.

Muzeul a declarat iniţial că lucrarea va reveni miercuri, înainte de a anunţa luni închiderea întregii instituţii, la dorinţa lui Plattner „de a analiza situaţia cu partenerii muzeului naţional şi internaţional şi cu instituţiile de creditare şi de a discuta riscurile relevate de recentele atacuri”.

Acţiunile ecologiştilor de la Just Stop Oil au continuat, luni statuia de ceară a regelui Charles III de la celebrul muzeu londonez Madame Tussauds a fost vandalizată cu o tartă de ciocolată. Săptămâna trecută, activiştii din cadrul mişcării au stropit cu supă de roşii capodopera lui Vincent Van Gogh „Floarea-soarelui”, expusă la National Gallery din Londra. De asemenea, ei au vandalizat cu vopsea sediul unui dealer Aston Martin.

