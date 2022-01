VIDEO| Deputatul britanic Christian Wakeford părăseşte Partidul Conservator şi trece în opoziţia laburistă

Deputatul britanic Christian Wakeford a anunţat miercuri că părăseşte Partidul Conservator şi trece în opoziţia laburistă, o lovitură aplicată premierului Boris Johnson în plin scandal al petrecerilor de la sediul Guvernului, pe Downing Street (partygate), relatează AFP.

”Dumneavoastră şi întregul dumneavoastră Partidul Conservator v-aţi dovedit incapabili să oferiţi un leadership şi Guvernul pe care această ţară îl mertă”, i-a spus lui Boris Johnson acest deputat din Bury South, o circumscripţie din nordul Angliei, înainte ca premierul să intervină în Parlament.

Partidul Laburist i-a urat bun venit în rândul său într-un mesaj postat pe Twitter.

Această dezertare intervine în contextul în care premierul conservator Boris Johnson riscă o debarcare, fragilizat de o rebeliune a unor tineri conservatori din cadrul majorităţii sale parlamentare, exasperaţi de scandalul petrecerior de la sedul Guvernului în tmpul carantinei anti-Covid, potrivit News.ro.

COMPLOTUL ”PORK PIE”

Presa britanică scrie că aproximativ 20 de tineri conservatori - din circumscripţii cucerite Partidului Laburist în alegerile legislative din 2019 - s-au reunit marţi pentru a discuta despre un vot de neîncredere în Boris Johnson şi că aceştia consideră că deţin suficiente voturi pentru a-l debarca.

Pentru a-l înlătura de la conducerea Partidului Conservator - şi astfel de la conducerea Guvernului -, este necesar ca 54 de conservatori să trimită o scrisoare ”Comitetului 1922” prin care să ceară un vot de cenzură.

Pentru moment, şapte deputaţi au recunoscut public că au făcut acest demers, însă presa scrie că aproxmativ 30 de aleşi au făcut acest lucru.

Presa se întreba dacă pragul a fost atins prin revolta tinerilor deputaţi din ”complotul pork pie”, numit astfel după această specialitate gastronomică din circumscripţia unuia dintre aceşti aleşi.

Christian Wakeford este unul dintre cei şapte deputaţi care a îndemnat în mod public la un vot de cenzură a lui Boris Johnson, iar circumscripţia sa face parte dintre circumscripţiile cucerite laburiştilor în alegerile generale din 2019.

Liderul Partidului Laburist Keir Starmer i-a urat bun vent miercuri, arătându-l aşezat împreună cu alţi deputaţi laburişti în Camera Comunelor.

”Aşa cum a spus Christian, politicienii din Guvernul conservator nu fac nimic pentru a-i ajuta pe locuitorii din Bury South şi nufac decât să agraveze lupte cu care aceştia se confruntă zilnic”, a declarat el.

”Partidul Conservator a câştigat Bury South pentru prima oară de mai multe generaţii în timpul acestui premier (...), iar noi vom câştiga şi mai mult în viitoarele alegeri legislative”, i-a replicat Boris Johnson.

'You're very, very welcome in the Labour Party'@Keir_Starmer tells Christian Wakeford he's 'done the right thing' by defecting from the Conservatives to join Labour https://t.co/EjkNaaF6VN pic.twitter.com/EWXaNQeKCY