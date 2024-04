VIDEO/ Noapte de foc pentru ucraineni - Rușii au atacat cu rachete de croazieră și drone mai multe regiuni. Morți și răniți la Harkov

"A fost detectată deplasarea dronelor inamice. Forțele de apărare aeriană operează în regiune. Nu fotografiați și nu filmați munca apărătorilor noștri" - a transmis Administraţia Militară Regională Kiev, într-un mesaj postat pe Telegram. Anterior, Forțele Aeriene ale Ucrainei, de asemenea, au avertizat că mai multe drone se îndreaptă către regiune. Deocamdată, nu există informaţii suplimentare.

O întreprindere privată din regiunea Kiev a fost avariată, în noaptea de 5 spre 6 aprilie, în timpul unui atac cu drone şi rachete lansat de ruşi. Potrivit autorităţilor, întreprinderea este situată în satul Makariv, din raionul Bucea. Primarul Vadim Tokar a confirmat că satul a fost atacat cu drone și rachete inamice şi că armata ucraineană a activat în regiune apărarea antiaeriană. "Resturi (din dronele/rachete doborâte, n.r.) au deteriorat spațiile unei întreprinderi private. Nu au fost înregistraţi morţi sau răniţi" - a scris Tokar pe o reţea socială.

Armata Rusiei a lansat asupra Ucrainei rachete de croazieră, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că sunt ameninţate regiunile din nord, sud și est, după ce aeronave strategice Tu-95MS au tras rachete de croazieră. Ora estimată pentru intrarea rachetelor în spațiul aerian al Ucrainei era 05:00. După ora respectivă, mai multe explozii s-au auzit în diferite zone ale Ucrainei. De asemenea, a fost detectată lansarea a două grupuri de drone atac Shahed, în regiunea Viiniţia și Jitomir. Deocamdată, nu există informaţii suplimentare.

Mai multe explozii s-au auzit în Zaporijjia, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe fondul unui atac rusesc cu drone şi rachete. Exploziile au fost confirmate de şeful regiunii, Ivan Fedorov, care a avertizat anterior că ruşii ar putea lansa rachete de croazieră.

Un atac rusesc asupra orașului Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a ucis șase civili și a rănit 10 persoane sâmbătă dimineață, au declarat oficiali regionali, citați de Reuters.

Poliția națională ucraineană a declarat că a fost vorba de un atac cu drone. Aceasta a publicat imagini cu flăcările izbucnite pe străzile orașului și lângă clădiri.

„Începând din această dimineață (sâmbătă - n.r.), există 6 morți și 10 răniți în urma atacului de noapte asupra districtului Shevchenkivskyi", a declarat primarul din Harkov, Ihor Terekhov, pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Atacul a lovit zone rezidențiale - au fost avariate cel puțin nouă clădiri înalte, trei cămine, mai multe clădiri administrative, un magazin, o benzinărie, o stație de benzină, o stație de servicii și mașini”, a declarat el.

Lovitura a avut loc imediat după miezul nopții, au precizat rapoartele de presă.

Harkov, în nord-estul Ucrainei, a fost o țintă frecventă a Rusiei, atacurile intensificându-se în ultimele săptămâni. Miercuri, un atac cu dronă asupra orașului a ucis patru persoane și a avariat grav blocuri de apartamente.

❗️????????⚔️???????? - Russians hit Kharkiv with drones at night: already 6 dead and 10 injured.



At least 9 skyscrapers, three dormitories, several administrative buildings, etc. have been damaged. pic.twitter.com/SlBY5lHPk5