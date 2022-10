VIDEO/ Pe sub nasul rușilor - Căutată de FSB, Ksenia Sobchak a intrat în Lituania cu un pașaport israelian

Jurnalista Ksenia Sobchak, care a părăsit Rusia şi a plecat în Lituania, pe fondul unei posibile urmăriri penale, a intrat pe teritoriul republicii baltice cu un pașaport israelian. Această informaţie, conform ediției lituaniene '15min', a fost confirmată de directorul Departamentului pentru Securitatea statului țării baltice, Darius Jauniškis, notează RADOR.

''Ea se află în Lituania și, în calitate de cetățean israelian, având pașaport israelian, nu are nevoie de viză și poate călători, și poate rămâne aici, dacă nu mă înșel, pentru 90 de zile. Da, confirmăm informaţia'', a spus Jauniškis, la postul de radio Žinių Radijas. Anterior, informaţia potrivit căreia jurnalista a sosit în Lituania cu un pașaport israelian a fost relatată de mass-media lituaniene, care citau surse din cadrul Serviciului de Frontieră. Jauniškis a menționat că serviciile de informații lituaniene nu au probe care să ateste faptul că șederea lui Sobceak în țară ar putea reprezenta o amenințare la adresa securităţii.

Pe 26 octombrie, Ksenia Sobceak, potrivit agențiilor de presă ruse, a intrat în Lituania de pe teritoriul Belarus. În aceeaşi zi, au avut loc percheziții în imobilul lui Sobceak din regiunea Moscova, dar ea nu a fost prezentă. Perchezițiile au fost efectuate în legătură cu dosarul de extorcare, în care au fost arestați Kirill Suhanov, directorul comercial al companiei condusă de Sobceak, precum și fostul redactor-șef al revistei "Tatler", Arian Romanovski. Un dosar împotriva lor a fost deschis, la cererea șefului Rosteh, Serghei Cemezov. Surse citate de Agenţia de presă TASS și de postul RT TV au anunţat că Sobceak este cercetată în calitate de suspect în acest dosar. Faptul că Ksenia Sobceak a primit cetățenia israeliană a fost anunţat în luna aprilie de ziarul israelian "Haaretz". În acea perioadă mama lui Sobceak, senatoarea Liudmila Narusova, a spus că nu știe nimic despre aceasta, iar fiica sa a plecat în Israel pentru probleme medicale. Sobceak a publicat în acea perioadă o înregistrare video din regiunea Moscova, în care comenta ironic: 'Mă aflu pe marele râu Iordan, în zona Autostrăzii Rublevo-Uspenskoe''.

Ksenia Sobchak has fled Russia. This footage shows the Belarus-Lithuanian border. Her employees in Moscow in the meantime are getting arrested. pic.twitter.com/HBlmBxi6O1