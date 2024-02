VIDEO/ SUA dau o lovitură teribilă Iranului: Liderii Kataib Hezbollah au fost uciși. Succesorul generalului Soleimani a fost eliminat

Comandanți de nivel înalt ai grupului iranian de proxy Kataib Hezbollah tocmai au fost uciși într-o lovitură cu drone americană împotriva Bagdadului.

Grupul este responsabil pentru atacul sinucigaș cu drone împotriva unui avanpost militar american din Iordania, care a ucis 3 soldați.

Unul ditre cei uciși era un comandant iranian al forței Al Quds, unitate de elită iraniană condusă la un moment dat de generalul Qasem Solimani, ucis în același mod de amricani.

High-level commanders of the Iranian proxy group Kataib Hezbollah were just killed in a U.S. drone strike against Baghdad.



The group is responsible for the suicide drone attack against a U.S. military outpost in Jordan which killed 3 soldiers