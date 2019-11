VIDEO Africa de Sud a câştigat Cupa Mondială de rugby: A ZDROBIT selecționata Angliei

Reprezentativa Africii de Sud a câştigat Cupa Mondială de rugby pentru a treia oară în istoria sa, după ce a învins, sâmbătă, la Yokohama, cu scorul de 32-12 (12-6), selecţionata Angliei.

Africa de Sud a mai câştigat Cupa Mondială în 1995 şi 2007.

Englezii au un titlu în palmares, obţinut în 2003.

Springboks egalează Noua Zeelandă la numărul de titluri, după ce All Blacks s-au impus în 1987, 2011 şi 2015.

La finala de la Yokohama a asistat şi prinţul Harry.

Incredible scenes as @Springboks bench goes wild after winning Rugby World Cup 2019#ENGvRSA #RWC2019 #RWCFinal pic.twitter.com/zU3ssS68Rt