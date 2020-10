VIDEO - Alexandru Rafila a fost prezentat oficial de PSD drept candidat la alegerile parlamentare

Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, s-a înscris în PSD și va candida la alegerile parlamentare din partea social-democraților. Cel mai probabil, el va deschide lista candidaților PSD la Camera Deputaților, în București.

„Am spus ca partidul trebuie sa se deschida pentru specialistii recunoscuti national si international. Ii multumesc dlui profesor Rafila ca s-a alaturat echipei noastre”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă comună cu Alexandru Rafila, la sediul central PSD.

„A fost un pas dificil pentru mine, recunosc”, a declarat Alexandru Rafila. El a adăugat că se va lupta cu pandemia prin inițierea unor proiecte legislative.

„Având în vedere că am avut o carieră administrativă în spate, am considerat că am suficient de multă experiență încât să pot să ajut nu neapărat PSD, ci această țară, să avem o legislație care să facă posibil un deziderat pe care nu l-am atins - accesul universal la servicii de sănătate”, a indicat el.

Alexandru Rafila a adăugat că în ceea ce privește zona sănătății, va face strict ce ii dicteaza constiinta in viitorul Parlament: „Eu mai intai sunt medic si in al doilea rand voi fi membru al PSD”, a spus el. Rafila a precizat ca i-a spus acest lucru lui Ciolacu si ca liderul PSD a fost de acord.

„Cunosc PSD, nu-l cunosc de mult pe domnul Ciolacu, și a fost o întâlnire deschisă, sinceră, fără condiții. (...) Dânsul a înțeles un lucru: eu mai întâi sunt medic și voi respecta toate lucrurile care țin de conștiința mea profesională și în al doilea rând voi fi membru al PSD”, a precizat Rafila.