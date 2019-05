VIDEO Anunț OFICIAL: 'România va intra în SCHENGEN, cu aeroporturile, în iunie', spune ambasadorul României în Germania

Premierul olandez Mark Rutte, aflat la Sibiu pentru a participa la summitul informal al liderilor UE, a declarat joi că România va putea intra în spațiul Schengen după ce va începe să respecte valorile democrației și ale statului de drept.

Președintele Klaus Iohannis a spus, la Sibiu, că România are MCV și nu a intrat în Schengen din cauza PSD. Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Germania, a anunțat, joi seara, la Digi24, după încheierea Summitului UE de la Sibiu că România va intra în iunie în Spațiul Schengen, dar numai cu aeroporturile.

„Nu cred că vom asista la războaie, va trebui să asistăm la o confruntare nouă, în care să se redefinească relația cetățeanului cu instituțiile. Probabil și UE are erorile ei, probabil și-a autonomizat în acești mulți de funcționare niște nuclee de putere care par mai depărtate de statele membre și de cetățeni, dar suma, la capăt, când tragem linia, ne obligă pe noi, românii, să constatăm că în ultimii 10-12 ani facem parte din cea mai bună constelație statală, regională, federativă, de alianță pe care am avut-o vreodată. Am fost egalii Franței și suntem egalii Franței, ai Germaniei. Probabil la summitul din iunie se va anunța și o primă intrare în Schengen, cu aeroporturile. Se mai opune domnul Rutte?! Nicăieri nu e pace, nu domnește armonia și nu e bătaie de flori la șosea. Nicăieri! Limbajul e dur, politicenii se războiesc, dar există un plafon de autolimitare, care nu transformă scena politică, oricât de tensionată, într-un război intern permanent, care nu are efecte deloc pozitive pentru majoritatea cetățenilor țării”, a spus Emil Hurezeanu.

