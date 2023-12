VIDEO - Armata israeliană a aruncat în aer o reţea de tuneluri în sudul oraşului Gaza

Reţeaua a servit drept „post subteran”, a precizat IDF, iar „numeroasele clădiri folosite drept cartier general al Hamas au fost distruse” ca parte a operaţiunilor din ultimele zile.

Declaraţia susţinea că „mulţi terorişti Hamas au fost eliminaţi, împreună cu multe clădiri folosite pentru activităţi teroriste şi arme care au fost distruse”.

Purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari, a declarat că reţeaua de tuneluri a fost vizată folosind „13 tone de explozibili, care au detonat simultan 30 de puţuri de tunel într-o manieră securizată”.

Reţeaua, potrivit IDF, a fost, de asemenea, „folosită pentru depozitare, ascundere, comandă şi control şi deplasarea agenţilor între diferite zone”.

IDF a spus că înregistrările video capturate de o unitate canină au dezvăluit că reţeaua de tuneluri avea ”sute de metri”.

A tunnel route—used as an underground base by the Hamas terrorist organization—was uncovered by our troops beneath the area of Issa within Gaza City.



This multi-level structure served as an underground post—for storage, hideouts, command and control, and movement of operatives… pic.twitter.com/iNMDohErqO