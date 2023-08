VIDEO | Atac devastator la Zaporojie: O rachetă rusă a lovit un hotel - Doi copii se numără printre victime

Poliţia naţională a declarat că o rachetă Iskander a lovit oraşul la ora locală 19:20, conform News.ro.

"Zaporojie. Oraşul suferă zilnic din cauza bombardamentelor ruseşti. Un incendiu a izbucnit într-o clădire civilă după ce ocupanţii au lovit-o cu o rachetă", a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Anatoli Kurtev, secretarul Consiliului municipal din Zaporojie, a declarat că printre cei 14 răniţi se numără şi doi copii.

Fotografiile şi înregistrările video împărtăşite de oficiali au arătat un crater mare, maşini distruse şi o clădire de patru etaje grav avariată, având o firmă de hotel.

Presa locală a relatat că imobilul avariat este hotelul Reikartz, situat în centrul oraşului, pe malul râului Nipru.

Este deja al doilea atac asupra oraşului Zaporojie în tot atâtea zile. Miercuri, două tinere şi un bărbat au fost ucişi şi alte nouă persoane au fost rănite într-un atac cu rachete ruseşti.

❗️ Russian army shelled #Zaporizhzhia region. One person was killed and 16 injured, among them children.



The Reikartz hotel was hit, a medical and educational institution and two high-rise buildings were also damaged. Ukrainian media reported that a children's summer camp was… pic.twitter.com/YPiLpkIDcC